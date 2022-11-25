Арктическое вторжение принесет похолодание в Волгоградскую область

В Волгограде в выходные температура воздуха начнет опускаться до "минуса" Фото: Екатерина СИМОХИНА

На большую часть территории России началось арктическое вторжение, из-за которого наступают холода. До Волгоградской области, по сообщениям синоптиков, ледяное дыхание с Арктики пока не дойдет, как и до других южных регионов. Пока холодает на севере и в средней полосе страны. При этом волгоградцы на выходных почувствуют приближение зимы из-за понижения температуры воздуха.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, 26 ноября в Волгограде и по области осадки не прогнозируются, зато будет туман, восточный ветер подует с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха в районах региона в ночь на субботу 0...+5º, при прояснении до -3º, днем +2...+7º. В областном центре ночью +1...+3º, днем +2...+4º.

В воскресенье станет прохладнее, пойдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Волгоградцам нужно быть осторожными, так как ожидается гололедица. 27 ноября по области ночью -3...+2º; днем -1...+4º. В Волгограде в ночные часы 0...-2º, в дневные 0...+2º. А уже в ночь на понедельник местами в регионе ожидается мороз до -5 градусов.