Под Волгоградом сотрудники ГАИ нашли угнанную в Москве иномарку

Мужчина доехал на угнанной машине до Волгоградской области. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники ДПС остановили на подъезде к Волгограду «Рено Дастер», который, как оказалось, ранее был угнан в Москве. За рулем находился 53-летний нетрезвый житель Камышина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, угонщику удалось доехать до Дубовского района, его задержали на 597-ом километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».

- В ходе проверки было установлено, что данный автомобиль проходит по ориентировке и находится в розыске, как угнанный на территории Москвы, - уточнил в полиции.

Несмотря на то, что мужчина был явно пьян, от освидетельствования он отказался. Сейчас угонщик находится в отделении полиции. Разбираться с ним будут инициаторы розыска.