Астраханские таможенники задержали контрабандиста из Волгограда с партией прегабалина

Фото: пресс-служба Астраханской таможни.

Астраханские таможенники задержали жителя Волгограда при получении посылки с запрещенным в РФ веществом прегабалином. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, мужчина заказал сильнодействующий препарат в Китае. Контрабандист надеялся получить посылку без последствий, однако сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили незаконную партию весом 1 килограмм еще в Екатеринбурге, о чем сообщили коллегам.

В Астрахани волгоградца повязали с поличным. Он не стал отрицать причастность к контрабанде. Более того, дома у мужчины нашли еще одну невскрытую посылку весом почти 1 кило, а также полкило уже расфасованного прегабалина.

- Сотрудники таможни установили, что мужчина заказал вещество на одной из торговых площадок в интернете с целью дальнейшей реализации с использованием тайников-закладок, - уточнили в пресс-службе Астраханской таможни.

Отметим, что прегабалин запрещен для ввоза в РФ, он внесен в список сильнодействующих и ядовитых веществ. За нарушение закону волгоградцу грозит 12 лет тюрьмы и крупный штраф.