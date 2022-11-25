В Волгограде нашли фантомного производителя мяса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде нашли фантомное производство мяса, молока и рыбы. На площадке ООО «Эксперт» составляли акты несоответствия и объединяли записи в журнале продукции. В итоге в оборот в 2022 году было введено 77,5 тонн говядины и говяжьих субпродуктов, 50,6 тонн молочной и 4,8 тонн рыбной продукции неизвестного происхождения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Россельхознадзора.

Потенциально опасные продукты поставлялись в социальные учреждения Волгоградской области, на предприятия региона, а также Ставропольского, Краснодарского краев, Кабардино-Балкарий, Северной Осетии, Дагестана, Астраханской области и Крыма. Сотрудники Россельхознадзора выезжали на место регистрации производства мясных, молочных и рыбных продуктов.

- Установлено, что ООО «Эксперт» деятельность по указанному в системе «Меркурий» адресу не осуществляет, - отметили в ведомстве.

Площадку признали фантомной, регистрация предприятия была аннулирована. Учреждения и предприятия, в которые поставлялась продукция, получили уведомления о необходимости избавиться от нее.