В Волгограде на Аллее Героев меняют поливочный водопровод

На Аллее Героев во время благоустройства заменят поливочный водопровод Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на Аллее Героев в рамках благоустройства рабочие начали менять поливочный трубопровод. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, на участке от улицы Чуйкова до проспекта Ленина подрядчик смонтировал около 1,5 км коммуникаций. Новые трубы проложили со стороны дома №10 по проспекту Ленина. Всего новая система автоматического полива будет протяженностью 5,3 км.

Старый водопровод для полива растений был проложен несколько десятков лет назад. Чиновники отмечают, что на отдельных участках он перестал работать. Еще и разрастающиеся корни деревьев обвивают трубы, что ухудшило качество полива.

- По состоянию на текущий год износ существующей на Аллее Героев сети орошения составляет более 40%, - уточнили в мэрии.

В рамках благоустройства на Аллее Героев не только заменят водопровод для полива, но и изменят схему прокладки коммуникаций. Рабочие в вырытые траншеи укладывают песчаную подушку, после чего монтируется поливочник. Так обеспечивается целостность трубопровода и герметичность соединений во время прокладки.

Также на Аллее Героев продолжается подготовка к мощению новой брусчатки. В ближайшее время на территории приступят и монтажу систем для наружного освещения.

Напомним, благоустройство на Аллее Героев неожиданно для многих началось в ноябре. Работы обойдутся бюджету в 300 миллионов рублей. Благоустройство должно завершиться к 31 декабря 2022 года. Тем временем, прокуратура города организовала проверку соблюдения требований бюджетного законодательства после начала замены плитки в центре Волгограда.