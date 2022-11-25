В Волгограде 18-летний мошенник сдавал чужие квартиры

Подозреваемому грозит 5 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

18-летний житель Городищенского района подозревается в мошенничестве с квартирами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, предприимчивый молодой человек снимал посуточно квартиры в городе-герое, фотографировал их и размещал объявления о долгосрочной аренде. Таким образом, парень обманул как минимум двух волгоградок. Женщины заплатили аферисту 21 тысячу рублей, но въехать в квартиры не смогли и обратились в полицию.

- Когда обман вскрылся, потерпевшие обратились в полицию и следователями были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - уточнили в областном главке МВД.

Сам подозреваемый не стал отрицать вину. Он во всем сознался и рассказал о преступной схеме. Теперь молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.