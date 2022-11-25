На братскую могилу у Вечного огня в центре Волгограда возвращают гранитную плитку

Фото: пресс-служба мэрии.

В Волгограде в рамках проекта по обновлению памятников ВОВ до конца года приведут в порядок 16 мемориалов. В эти дни подрядная организация восстанавливает постамент и стелу на братской могиле у Вечного огня в сквере на площади Павших Борцов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, мемориалу «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» возвращают гранитную облицовку.

Ранее специалисты снимали плитку, что выполнить необходимые работы – очистить и отполировать. На каждой есть маркировка, которая позволит в точности вернуть блоки на прежнее место, не нарушив изначального вида памятника.

- Также сотрудники подрядной организации приведут в порядок мемориальную надпись и бронзовый барельеф, замостят площадку вокруг братской могилы, - добавили в администрации.