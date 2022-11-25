В колонии под Волгоградом подавили массовые беспорядки во время учений

Фото: УФСИН России по Волгоградской области

В исправительной колонии №5 в Камышине во время учений отработали подавление массовых беспорядков, которые были устроены заключенными. По замыслу тренировки двое отбывавших наказание напали на младшего инспектора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.

Заключенные не отреагировали на требования администрации ИК и призвали других осужденных присоединиться к агрессивным действиям. Бунтующие в грубой форме отказывались вести переговоры, повредили электрокабель и угрожали совершить поджог. Начались массовые беспорядки, переговоры, которые вели сотрудники колонии, ни к чему не привели.

- В связи со складывающейся обстановкой руководством оперативного штаба было принято решение о применении силового воздействия к осужденным, - отметили в ведомстве.

Бойцы специального назначения «Барс» регионального УФСИН вместе с полицейскими и росгвардейцами пресекли беспорядки, проведенные в рамках учений.