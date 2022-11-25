61-летняя волгоградка получила травму головы, упав в автобусе

Женщина попала в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 24 ноября, в Дзержинском районе Волгограда в результате ДТП с автобусом пострадала 61-летняя пенсионерка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, женщина разбила голову в автобусе.

Это произошло около часа дня на улице Качинцев у дома №13. Волгоградка села в автобус «ЛИАЗ», который ехал со стороны Московской в направлении улицы Рокоссовского. 22-летний водитель вдруг резко затормозил. Женщина не смогла удержаться на месте и упала.

- В результате ДТП пассажирка с травмой головы доставлена в медучреждение, - уточнили в полиции.