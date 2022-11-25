В скандальном фуд-корте в центре Волгограда открылся продуктовый магазин Фото: Юлия Данильченко

Сегодня, 25 ноября, в центре Волгограда в скандальном фуд-корте возле здания Банка России открылся продуктовый магазин. Горожане с утра уже пришли за покупками. Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, летом этого года собственник двухэтажной постройки предлагал волгоградским бизнесменам долгосрочную аренду. Один квадратный метр владелец оценил в 2,5 тысячи рублей. Общая площадь фуд-корта - 636,2 квадрата.

С утра в магазине уже есть посетители. Фото: Юлия Данильченко

И это при том, что суды о законности возведенного фуд-корта еще не закончились. А началось разбирательство после возмущений среди жителей города-героя, которые в 2019 году с ужасом наблюдали, как в центре растет «нелепое здание». Затем к делу подключился прокурор Волгоградской области Костенко, который подал в суд на ООО «Проспект» и доказывал, что фуд-корт и вовсе построен незаконно. Прокурор указал на ряд нарушений в сфере градостроительства.

Суды о законности строительства здания у Банка России еще не окончены Фото: Юлия Данильченко

Однако проведенная экспертиза показала, что нарушений нет. Участок был куплен законно, администрация дала разрешение на строительство. Центральный райсуд отказал прокурору. Апелляция тоже не дала результатов. Костенко обратился в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Он требует снести фуд-корт.