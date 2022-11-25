Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 6:25

Волгоградский РПН добился запрета четырех сайтов по продаже табака

Суд удовлетворил требования управления
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Табак продавали дистанционно без ограничений.

Табак продавали дистанционно без ограничений.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Волгоградские санитарные врачи шерстили интернет, проводя мониторинг безопасности, когда наткнулись на четыре сайта, где в розницу продавали дистанционным способом табак, сигареты и прочую продукцию. Центральные районный суд Волгограда признал размещенную на них информацию причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей и вынес решение об ограничении доступа к сайтам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Сайты имеют красочное оформление, которое привлекает к себе внимание, побуждает к покупке табачной продукции с указанием ассортимента, цен, ссылки на то, как сделать заказ, - пояснили свое решение в Роспотребнадзоре.

Внимание ведомства привлекли сайты beltobaco, tbczl, tecko24 и tabaknomer1. Зайти на них и дистанционно приобрести сигареты, сигары и табак, электронные сигареты и табак для кальяна мог любой без ограничений. Что является нарушением федерального закона «Об охране здоровья…».