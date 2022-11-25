Комитет тарифного регулирования Волгоградской области принял единый предельный тариф по вывозу ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» обращает внимание на изменение тарифа на услугу по вывозу коммунальных отходов

Компания «Ситиматик-Волгоград» обращает внимание жителей региона на изменение тарифа на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) с 1 декабря. Решение об этом принято комитетом тарифного регулирования Волгоградской области – приказом № 43/13 от 20 ноября 2022 года единый предельный тариф регионального оператора для всех потребителей Волгоградской области с 1 декабря 2022 года составит 499,01 руб./м3.

При этом нормативы накопления ТКО на 1 человека в месяц остаются прежними:

- для жителей многоквартирных домов – 0,206 куб. м;

- для жителей частных домов в городских поселениях – 0,203 куб. м;

- для жителей частных домов в сельских поселениях – 0,179 куб. м.

Поэтому изменение тарифа несущественно изменит стоимость услуги для населения, которая обозначена в платежных квитанциях как «Обращение с ТКО». Напомним, она рассчитывается по формуле: тариф умножить на норматив.

Соответственно ежемесячный платёж с одного проживающего в месяц составит:

- для жителей многоквартирных домов – 102,80 руб. (было 94,31 руб.);

- для жителей частных домов в городских поселениях – 101,30 руб. (было 92,94 руб.);

- для жителей частных домов в сельских поселениях – 89,32 руб. (было 81,95 руб.).

Особо отметим, что ранее три года подряд тариф на обращение с ТКО снижался – на 7,8%, 4,75% и 6,5%. При этом, жители могут рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ - субсидию, если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Дополнительные вопросы по оказанию и оплате услуги «Обращение с ТКО» можно задать по номерам контакт-центра «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8.00 до 20.00 или в справочной службе «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.