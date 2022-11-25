В Волгоградской области очередную группу мобилизованных проводили в учебный центр Минобороны

Фото: пресс-служба ЮВО.

В Волгоградской области очередную группу призванных в рамках частичной мобилизации мужчин проводили в один из региональных центров Минобороны для боевой подготовки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, обучать резервистов будут опытные офицеры.

На проводы пришли родные и близкие. Защитникам сказали много добрых напутственных слов. Теперь военным предстоит пройти боевое слаживание перед отправкой на службу в зону СВО. Отметим, что мобилизованных укомплектовали всем необходимым.

- Личный состав полностью укомплектован всесезонными комплектами полевого обмундирования, средствами индивидуальной защиты, включая бронежилеты и шлемы, а также обеспечен необходимыми документами, - уточили в пресс-службе ЮВО.

Также всем военным открыли банковские счета, на которые в ближайшее время поступят региональные выплаты, ежемесячно будут начислять денежное довольствие.