Почти половина волгоградцев согласна получать серую зарплату

Многие только рады получать зарплату в конверте. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Пока надзорные ведомства и налоговики бьются с нарушителями трудового законодательства – компаниями, которые не удерживают налоги с зарплат своим сотрудникам, сами работники совершенно не против такой оплаты их труда. Исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что 40% волгоградцев согласны сегодня получать зарплату в конверте, отбирая в том числе у своей пенсии. Аналитики провели опрос среди представителей экономически активного населения.

Как показывают результаты, мужчины меньше думают о последствия и чаще соглашаются на такой черный или серый заработок. Деньги нужны здесь и сейчас – считают 49% мужчин и 31% женщин. Если говорить о возрастной категории, то чаще всего на зарплату в конверте соглашаются мужчины от 35 до 44 лет. Их среди опрошенных 46%. Лишь 35% волгоградцев категорически не согласны нарушать трудовое законодательство и хотят получать белую зарплату и перечислять все положенные выплаты.