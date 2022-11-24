В Волгограде электричество 25 ноября отключат в четырех районах

Электричество в пятницу отключат в четырех районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В конце рабочей неделе под отключения электричества попадут 4 района Волгограда. При этом обесточат их частично. Света в домах волгоградцев из-за продолжающихся ремонта и профилактики электрооборудования. На большинстве адресов электричества в пятницу не будет в течение восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 25 ноября временно не будет в Дзержинском, Центральном, Кировском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет только в одной 10-этажке по адресу ул. Рыбалко, 12а. В Центральном районе без света с 10.00 до 12.00 останутся ул. Чуйкова, 11, ул. Советская, 14, 16, ул. Аллея Героев, 2.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Астраханскую, 29-53, 36-56, ул. Достоевского, 18-40, 19-47, ул. Добролюбова, 35-49, ул. Молодежную, 2-30, 11-15, ул. Шевченко, 3-27, 4-30, ул. Луначарского, 1-21, 2-22, ул. Декабристов, 4-18, ул. Братскую, 5-33, ул. Кирова, 50, 62. В Красноармейском районе электричество отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Компасной, 17-35, 18-36, ул. Штурманской, 16-36, 19-37, ул. Староладожской, 15-37, 16-48, ул. Гремяченской, 39-61, в пер. Штурманском, 5-15, 12.