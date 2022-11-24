Под Волгоградом мать оформила жилье на детей после запрета на выезд из страны

Женщина исполнила решение суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Иловлинского района лишь после вмешательства судебного пристава оформила доли в жилом доме на двоих детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, ранее женщина купила жилище на средства маткапитала и должна была по закону выделить доли несовершеннолетним, однако не торопилась этого делать.

Лишь когда матери потребовалось уехать за границу, она обнаружила, что ей запрещено это делать до исполнения решения суда. Также женщине нельзя было совершать незаконные регистрационные действия с имуществом, которые влекли бы нарушение прав детей.

- Меры принудительного исполнения дали результат: женщина вознамерилась покинуть пределы страны, однако наложенное ограничение не позволяло ей этого сделать, - отметили в ведомстве.

Должница исполнила решение суда.