В Волгоградской области выросли цены на помидоры, огурцы, молоко

Среди продуктов за неделю больше всех подорожали огурцы и помидоры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградстат опубликовал данные еженедельного мониторинга цен на продукты в магазинах и на рынках Волгоградской области. Не обошлось без подорожания. На неделе с 15 по 21 ноября подросли ценники на некоторые овощи. Так огурцы стали дороже на 10,48% или на 83 копейки, теперь килограмм в среднем обходится в 103,51 рубля. На помидоры цены выросли на 8,23%, килограмм стоит в среднем 110,88 рубля, на свеклу – на 3,99%. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Пастеризованное молоко стало дороже на 2,5%, баранина – 1,81%, творог – на 1,39%, куриные яйца – на 1,66%, мука – на 1,92%, пшено – на 1,63%, бананы – на 2,32%.

На неделе нашлись продукты, которые наоборот стали выгоднее. Картофель стал дешевле на 2,9%, сосиски и сардельки – на 3,37%, сливочное масло – на 2,22%, подсолнечное масло – на 2,33%, маргарин – на 1,52%. Сухие молочные смеси для детей снизились в цене на 1,49%, фруктово-ягодные консервы для детей – на 3,22%.