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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 11:47

Под Волгоградом 61-летний пенсионер обогатил мошенников на 1,5 млн

Мужчина обратился в полицию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина обратился в полицию.

Мужчина обратился в полицию.

Фото: Александр ПАНОВ

61-летний житель Кумылженского района из-за телефонных мошенников лишился 1,5 млн рублей. крупную сумму денег пенсионер перевел аферистам на «безопасный счет». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, несколько дней назад потерпевшему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на него пытаются оформить кредит и списать все средства. Чтобы избежать этого, мужчине посоветовали самому взять займ, а затем перечислись деньги на названный счет.

- В ходе нескольких десятков транзакций сельчанин переводил свои и кредитные сбережения. В итоге на счета мошенника «ушли» 924 тысячи рублей собственных средств и 701 тысяч – заемных, - рассказали в полиции.

Потеря все сбережения, оставшись с крупным долгом мужчина признался – читал о телефонных мошенниках в СМИ, но несмотря на это поверил незнакомцу. Полиция призывает граждан не доверять звонкам и очно обращаться в отделение своего банка.