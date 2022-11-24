Волгоградские хлеборобы собрали рекордный урожай зерна

В Волгоградской области собрали рекордный урожай зерна. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области 24 ноября подвели итоги сельскохозяйственного сезона, который в этом году власти решили приурочить 80-летию Сталинградской Победы. Также были поставлены задачи на новый год. В ВолГАУ состоялось выездное совещание губернатора Андрея Бочарова. Регион показал лучшие за полвека результаты по урожаю зерна. Было собрано 7 миллионов тонн, намеченный план Минсельхоза РФ для Волгоградской области составлял 4,7 миллиона тонн.

- Это максимальный результат за современную историю Волгоградской области и третий за всю историю статистических наблюдений. Напомню: в 1976 году в Волгоградской области было собрано 7,7 млн тонн зерновых, в 1978 году – 7,9 млн тонн, но при этом отмечаю, что по сравнению с нашим временем посевные площади тогда были практически в 2 раза больше, - рассказал Андрей Бочаров.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, также в этом году ожидается рекордный урожай

Также в этом году регион ожидает рекордный урожай кукурузы - 390 тысяч тонн. Масличных культур было собрано 1,3 миллиона тонн, что на 200 тысяч тонн больше среднемноголетних значений. Стабильные показатели планируются по урожаю овощей и плодов в хозяйствах разных уровней - свыше 1 миллиона тонн и 155 тысяч тонн соответственно. Фермеры показали хорошие цифры по производству молока, товарного яйца, мяса. Представители агропромышленного комплекса и власти отметили хорошие результаты 2022 года, при этом сельскохозяйственный сезон без проблем не проходил. На работу фермеров влияла погода и санкции западных стран.

- Рекордные результаты, замечу, обеспечены в сложнейших погодно-климатических условиях, в условиях введения и действия беспрецедентных по масштабам политических и экономических ограничений со стороны США и целого ряда зарубежных стран против России, а если вспомнить посевную кампанию 2021 года, то еще и в условиях пандемии коронавирусной инфекции, - подчеркнул губернатор.

Объем сельскохозяйственного производства Волгоградской области в 2022 году должен составить 251,5 миллиарда рублей. Индекс производства составил 116,1%.