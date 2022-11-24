Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 ноября 2022 9:24

В Волгограде простились с погибшим в СВО спецназовцем Василием Хазовым

Участнику спецоперации было 33 года
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

В Волгограде простились с 33-летним Василием Хазовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Печальную новость родным военнослужащего сообщили несколько дней назад. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, похороны прошли 22 ноября в Красноармейском районе города-героя.

Известно, что Василий Хазов проходил срочную службу в 2007-2008 годах в военной части Ростовской области в отряде специального назначения «Скиф». Его призвали по частичной мобилизации для выполнения задач по защите жителей Донбасса. Василий с честью и мужеством выполнял свой долг перед Отечеством.

Близкие и друзья вспоминают о Василии как о хорошем, честном, добром и прекрасном человеке, выражая слова соболезнования на странице военного.

Наша редакция приносит искренние соболезнования семье Василия Хазова.