В Волгограде простились с погибшим в СВО спецназовцем Василием Хазовым

Фото: Соцсети.

В Волгограде простились с 33-летним Василием Хазовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Печальную новость родным военнослужащего сообщили несколько дней назад. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, похороны прошли 22 ноября в Красноармейском районе города-героя.

Известно, что Василий Хазов проходил срочную службу в 2007-2008 годах в военной части Ростовской области в отряде специального назначения «Скиф». Его призвали по частичной мобилизации для выполнения задач по защите жителей Донбасса. Василий с честью и мужеством выполнял свой долг перед Отечеством.

Близкие и друзья вспоминают о Василии как о хорошем, честном, добром и прекрасном человеке, выражая слова соболезнования на странице военного.

Наша редакция приносит искренние соболезнования семье Василия Хазова.