Волгоградцы отсудили 31,4 млн рублей за некачественные товары и услуги за 9 месяцев года Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Волгоградской области за 9 месяцев 2022 года отсудили за некачественные товары и услуги 31,4 миллиона рублей. С недобросовестными предпринимателями волгоградцам помогал в судах Роспотребнадзор. Управление приняло участие в 236 делах в защиту прав потребителей. Были рассмотрены 200 дел, по 166 из них судом вынесены решения в пользу жителей региона. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- В пользу потребителей присуждено 31 409 600 рублей, из них 390 700 рублей - компенсация морального вреда, - отметили в ведомстве.

Из общего числа рассмотренных дел 49,1% приходились на нарушения сфере торговли, 50,8% касались различных сфер услуг. Волгоградцы жаловались на розничную торговлю, бытовые, финансовые, жилищно-коммунальные, туристические, юридические услуги, долевое строительство.

- За 9 месяцев 2022 года Управлением всего в защиту прав неопределенного круга потребителей и в защиту конкретных потребителей подано 45 исков в суд, из которых 29 удовлетворено, 16 находятся на рассмотрении в судах, - добавили в ведомстве.