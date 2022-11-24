Жителя Волгоградской области задержали за призывы к экстремизму в соцсетях

Расследование продолжается. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 39-летнего жителя Волгоградской области, который оказался причастен к распространению материалов экстремистского характера в интернете. Призывы к экстремизму мужчина публиковал на своих страницах в социальных сетях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

- Волгоградец опубликовал в своем аккаунте, находящемся в публичном доступе, высказывания, содержащие признаки призыва к осуществлению экстремистской деятельности, - пояснили в ведомстве.

Высказывания в соцсетях вылились в уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. Следствие продолжается, изучают и другие посты.