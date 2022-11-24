Волгоградец за избиение продавца и попытку обворовать ювелирный магазин получил 9,5 лет колонии

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Новоаннинский районный суд вынес приговор жителю Волгограда за разбойное нападение на продавца ювелирного магазина. Мужчину наказали лишением свободы сроком на 9,5 лет. 36-летний Роман Кротов в апреле 2022 года, взяв электрошокер и свето-шумовой пистолет, решил совершить ограбление. Он забежал в ювелирный магазин «Золотой Ларец» в Новоаннинском, надев на лицо черную маску. Угрожая продавцу пистолетом, он сказал, что это ограбление. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Женщина начала громко звать на помощь. Чтобы она замолчала, грабитель стал избивать и душить ее. Мужчина пытался ударить электрошокером, но он не сработал, тогда Кротов принялся бить корпусом электрошокера по голове. На крики прибежали мужчина и женщина, которые оттащили грабителя от продавца и выстрелили из лежащего пистолета в воздух.

- Осужденный вырвал пистолет из рук стрелявшей и убежал из магазина, оставив электрошокер, магазин с патронами и пустой черный пакет на месте преступления, - отметили в пресс-службе судов.

Вину преступник не признал, отметив, что в магазин пришел, чтобы предъявить претензию по поводу ранее купленного некачественного ювелирного украшения. Суд признал его виновным, назначив наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима. Приговор не вступил в силу, его можно обжаловать. Ранее волгоградец уже был осужден на 9 лет за разбой, в 2020 году он освободился по УДО.