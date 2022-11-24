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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:18

В Волгограде сутки ищут 64-летнюю пенсионерку с потерей памяти

Людмила Егорова пропадает не впервые, может находиться в любом районе города
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

С 23 ноября в Волгограде идут поиски 64-летней Людмилы Егоровой. Накануне пенсионерка ушла из дома и пропала. Родственники сразу же обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Сейчас добровольцы распространит ориентировку с указанием примет женщины.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, пенсионерка пропадала и ранее. Из-за проблем с памятью, она может сесть в автобус и уехать в любой район города-героя. Волгоградцев просят обратить внимание на женщину в коричневом пальто, черных брюках, шапке в бело-коричневую полоску. С собой может носить зеленый пакет и белую сумку.

Сообщить информацию можно по телефонам: 112 и 8-800-700-54-52.