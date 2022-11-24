В Волгограде судят банду инсценировщиков ДТП

Прокуратура утвердила обвинительное заключение Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгограда направила в Ворошиловский районный суд уголовное дело в отношении трех инсценировщиков ДТП. Мужчин 23, 31 и 32 лет обвиняют по нескольким тяжким статьям – мошенничестве, вымогательстве, грабеже и угоне автомобиля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, преступления сообщники совершали в период с 2017 по 2019 года в Москве и Волгограде.

В столице мужчины инсценировали аварии, чтобы получить страховые выплаты без законных на то оснований. Также они приезжали в город-герой, где занимались вымогательством денег у жителей. Общий ущерб потерпевшим и страховым компаниям превысил 5 миллионов рублей.

Отметим, что 23-летний обвиняемый отказался от дачи показаний, однако сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области собрали достаточно доказательств вины всех фигурантов дела.

- В рамках расследования уголовного дела арестован принадлежащий одному из обвиняемых автомобиль иностранного производства стоимостью более 1 миллиона, - добавили в прокуратуре.