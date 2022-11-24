В Волгоградском казачьем театре прошла генеральная репетиция «Анны Карениной»: фоторепортаж

В казачьем театре состоится премьера "Анны Карениной" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр подготовил премьеру в честь 30-го театрального сезона. На сцене зрители увидят спектакль по знаменитому произведению Льва Толстого «Анна Каренина». Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж генеральной репетиции постановки.

Спектакль будет представлен в инсценировке Михаила Рощина Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Роман «Анна Каренина» в своей жизни читал практически каждый. Его отлично знают не только в России, но и по всему миру. По произведению Льва Толстого снимаются фильмы, ставятся театральные постановки. В казачьем театре спектакль будет представлен в инсценировке Михаила Рощина.

Премьера приурочена к юбилейному сезону театра Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Казачий театр в свой юбилейный сезон решил обратиться к этому великому произведению, так как в нем затрагиваются вечные темы жизни человека. По мнению творческой группы, спектакль будет понятен и интересен зрителю, потому что он актуален и созвучен сегодняшнему времени, - отметили в театре.

Произведение Льва Толстого остается актуальным и в наши дни Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В чем состоят счастье, смысл жизни и что есть любовь? Герои произведения пытаются найти ответ на этот и другие важные вопросы.

Спектакль затронет вечные темы жизни человека Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьерные показы спектакля «Анна Каренина» состоятся 24 и 25 ноября.