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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 6:59

39-летний волгоградец в день рождения любимой подтягивался на перилах балкона и разбился

Мужчина получил тяжелую кататравму, скончался в реанимации больницы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина умер в больнице от смертельных травм.

Мужчина умер в больнице от смертельных травм.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедией закончилось празднование дня рождения любимой для 39-летнего жителя Волгограда. Мужчина решил подтянуться на перилах балкона и сорвался вниз. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, это произошло 22 ноября в одной из квартир многоэтажного дома на улице Брестской, где проживал погибший. В тот вечер гости поздравляли именинницу с праздником, выпивали.

- Вместе с сожительницей и ее подругами мужчина вышел покурить на открытый балкон своей квартиры на 3 этаже. Мужчина стал подтягиваться на перилах балкона, и не удержав равновесие, упал вниз, после чего был госпитализирован в больницу, - уточнили в следкоме.

В больнице №15 врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и кататравму. Сутки медики пытались спасти жизнь пациента, но он умер. На теле нет признаков насильственной смерти. СК проводит проверку.