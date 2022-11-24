Практически половина расходов волгоградцев приходится на покупку продуктов

Расходы волгоградских семей за год значительно увеличились Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области во втором квартале 2022 года расходы семей значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом времени прошлого года. Траты волгоградцев подскочили на 17,5%. Во втором квартале 2022-го на одного члена семьи потребительские расходы в среднем составили 18 653 рубля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Почти половина трат волгоградцев приходится на покупку продуктов и походы в кафе, рестораны, столовые – 43,8%. На непродовольственные товары уходит 33,1% из общей суммы расходов. 23,1% составила доля оплаты услуг.

Инфографика Волгоградстата

Волгоградские семьи имеют одни из самых больших потребительских расходов по Южному федеральному округу. Домашние хозяйства в Ростовской области, Республике Адыгеи, Республики Крым и Республике Калмыкии в месяц тратят меньше. Выше расходы, чем в Волгоградской области, у семей в Краснодарском крае, Астраханской области и Севастополе.