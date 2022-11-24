Под Волгоградом работник овощной базы обнаружил в салоне «Газели» тело ростовчанина

СК организовал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 23 ноября работник овощной базы на территории поселка Кузьмичи Городищенского района обнаружил в салоне «Газели» тело 55-летнего жителя Ростовской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского СУ СКР, по данному факту организована проверка.

Следователи выяснили, что 22 числа ростовчанин приехал на овощную базу, где разгрузил привезенные продукты. Чтобы не ехать в ночь домой, а он проживал в Сальске, мужчина решил переночевать в машине, где и скончался.

- На теле нет повреждений и признаков насильственной смерти. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - отметили в следкоме региона.

Сотрудники СК выясняют причины гибели мужчины.