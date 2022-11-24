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НовостиПолитика24 ноября 2022 6:32

В учебном центре Минобороны под Волгоградом мобилизованные учатся тактической стрельбе

Тренировки усложнены препятствиями и ограниченным временем на выполнение задания
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: ЮВО.

Фото: ЮВО.

В одном из учебных центром Минобороны РФ на территории Волгоградской области мобилизованные мужчины проходят учебную подготовку по тактической стрельбе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, во время тренировок резервисты используют штатное оружие. Их задача – пройти полос препятствий и поразить мишени. Упражнение осложнено тем, что военному необходимо менять огневые позиции и положение. Время ограничено.

- Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от стандартных стрельб из стрелкового оружия, так как оценивается не только точность поражения, но и время, которое затратил военнослужащий на поражение всех целей, - уточнили в военном ведомстве.

Такой подход к тренировкам показал свою эффективность. Мобилизованные получают достаточные навыки, которые смогут использовать во время выполнения боевых задач в зоне СВО,