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НовостиЭкономика24 ноября 2022 6:20

В Волгоградской области подорожали бензин и дизель

За неделю цены выросли на все виды топлива
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
За неделю на волгоградских заправках подорожали бензин и дизельное топливо

За неделю на волгоградских заправках подорожали бензин и дизельное топливо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области долгое время цены на автомобильное топливо держались практически на одном уровне. Но за неделю с 15 по 21 ноября подорожали все его виды, которыми можно заправиться на АЗС. На 62 копейки стало дороже дизельное топливо, литр которого в среднем теперь обходится в 54,23 рубля. Об сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата.

Бензин подорожал не так сильно. На 4 копейки увеличилась стоимость топлива марки АИ-92. Средняя цена за литр составляет 48,1 рубля. Ценник бензина АИ-95 вырос за неделю на 12 копеек, за литр водители платят в среднем 53,38 рубля. Топливо марки АИ-98 теперь в среднем стоит 59,19 рубля, подорожание составило 14 копеек.