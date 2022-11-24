В регионе семьи мобилизованных освободили от уплаты пени за капремонт

Фото: Фонд Капремонта

Первые заявления об освобождении от пени уже приняты сотрудниками регионального фонда капитального ремонта от жителей Волгоградской области.

По закону, граждане России, призванные по мобилизации, и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Такая льгота действует на протяжении всего срока контракта мобилизованного.

Нужно отметить, что для получения льготы необходимо обратиться к региональному оператору с заявлением и предоставить паспорт, документы на право собственности и документы, подтверждающие степень родства с мобилизованным.

Кстати, на получение компенсации взносов за капремонт (полной и частичной) в регионе имеет право целый ряд категорий граждан. Среди них одиноко живущие пенсионеры и граждане старше 70 лет, инвалиды и семьи с детьми инвалидами.

Льгота носит заявительный характер и назначается при полной оплате взносов за капремонт. Для ее получения необходимо обратиться с документами и платежками в Центры социальной защиты населения или МФЦ.

Если собственник все же накопил долг, то для получения компенсации должно быть составлено соглашение о реструктуризации. И условия нового графика платежей необходимо выполнять в срок и в полном объеме.