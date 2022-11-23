В Волгограде уволен директор Концессий Сергей Сивоконь

В Волгограде новый руководитель главных РСО. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После коммунальной аварии с канализационным коллектором в пойме реки Царицы в Волгограде Сергей Сивоконь уволен с должности директора компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на решения акционера, опубликованные на портале раскрытия информации.

- В соответствии с п.12.1. ст. 12 Устава ООО «Концессии теплоснабжения» принять решение о досрочном прекращении 24 ноября 2022 года полномочий Директора ООО «Концессии теплоснабжения» Сивоконя Сергея Ивановича, - говорится в сообщении единственного акционера ресурсоснабжающей организации.

Подобное сообщение опубликовано и от имени владельца «Концессии водоснабжения».

Должность директора перейдет прежнему первому заму Дмитрию Цыбульникову, ранее руководившему волгоградским ПАТП-7. С 25 ноября 2022 года он будет совмещать сразу три кресла – директора ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Концессии водоснабжения», а также генерального директора АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Напомним, в «Концессиях» Сергей Сивоконь продержался чуть больше полугода, его назначили на должность 20 апреля 2022 года. Ранее работал в сфере ЖКХ Краснодарского края, в администрациях Новороссийска и Рязани. В Волгоград приехал в 2014-м. С тех пор побывал вице-мэром областного центра, главой администрации Городища, зампредом регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства. С апреля 2021 года возглавлял фонд капремонта.