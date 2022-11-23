В Волгограде за 75 млн продолжат обновление улицы Дзержинского от «Ударника» до проспекта Ленина

Ранее на улице Дзержинского уже благоустроили несколько участков. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мэрия Волгограда уже нашла подрядчика, который весной 2023 года – как только установится благоприятная для строительства погода – начнет реконструкцию еще одного участка пешеходной зоны на улице Дзержинского на севере Волгограда. Часть этого бульвара уже привели в порядок в предыдущие годы. Кусочек улицы от «Ударника» до проспекта Ленина оставили на 2023 год. Но аукцион объявили заранее. Его победителем стало ООО «Гринпарк», предложившее выполнить работы за 75 млн вместо изначально заявленных мэрией 85.

Сейчас этот подрядчик завершает благоустройство в центре города – его рабочие укладывают плитку вдоль университетов на проспекте Ленина, до этого привел в порядок улицу Казахскую, сквер на Чекистов и склон у ЦКЗ. У мэрии – заказчика работ – претензий к нему нет.

На улице Дзержинского компания должна будет обновить 14 тысяч квадратных метров пешеходной зоны. Около 8 тысяч квадратных метров займет тротуарная плитка разных видов, остальное засеют газоном и засадят растениями. Также на этом участке предстоит провести освещение, видеонаблюдение, поставить урны и скамейки.

Чтобы потом не пришлось вскрывать плитку и перекапывать все благоустройство, городские власти вместе с коммунальщиками заранее решили вопрос с коммунальными сетями. Коммуникации под зеленой зоной заменили на новые.

В мэрии говорят, что по завершении всех работ у жителей севера города появится большое единое пространство для отдыха, прогулок, спорта и игр. Сюда войдет не только улица Дзержинского и площадь перед ДК, но и территория вокруг обновленного стадиона «Трактор».