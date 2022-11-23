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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 15:09

49-летняя сотрудница вуза под Волгоградом идет под суд за взятки на 2,4 млн

Женщина брала деньги со студентов ВолГУ, обещая закрыть их долги по учебе
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Женщина три года брала взятки со студентов.

Женщина три года брала взятки со студентов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За взятки почти на 2,5 миллиона идет под суд бывшая завотделением среднего профессионального образования Волжского филиала ВолГУ. 49-летнюю сотрудницу вуза обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Женщина брала деньги со студентов, чтобы закрыть хвосты по учебе, сама же даже не имела таких полномочий. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение: даму будут судить.

Деньги со студентов она стригла с 2018 по 2021 год. Преступления работницы вуза не остались незамеченными сотрудниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции волгоградского главка и их коллегами из Волжского. Расследованием дела занимался следственный комитет. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, волгоградка полностью признала вину. Сейчас в рамках расследования у нее арестовали все ценное имущество – автомобиль и 2 квартиры на 5 миллионов.

Кстати, уголовные дела возбудили и на студентов, которые давали взятки. Их выделили в отдельные производства, нарушителей закона ждет суд.