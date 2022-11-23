49-летняя сотрудница вуза под Волгоградом идет под суд за взятки на 2,4 млн

Женщина три года брала взятки со студентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За взятки почти на 2,5 миллиона идет под суд бывшая завотделением среднего профессионального образования Волжского филиала ВолГУ. 49-летнюю сотрудницу вуза обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Женщина брала деньги со студентов, чтобы закрыть хвосты по учебе, сама же даже не имела таких полномочий. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение: даму будут судить.

Деньги со студентов она стригла с 2018 по 2021 год. Преступления работницы вуза не остались незамеченными сотрудниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции волгоградского главка и их коллегами из Волжского. Расследованием дела занимался следственный комитет. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, волгоградка полностью признала вину. Сейчас в рамках расследования у нее арестовали все ценное имущество – автомобиль и 2 квартиры на 5 миллионов.

Кстати, уголовные дела возбудили и на студентов, которые давали взятки. Их выделили в отдельные производства, нарушителей закона ждет суд.