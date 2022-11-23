В Волгограде 24 ноября электричество отключат в трех районах

Электричество в четверг отключат в трех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Очередные коммунальные неудобства ожидают волгоградцев 24 ноября. В трех районах из-за плановых ремонтных и профилактических работ отключат электричество. Без света останутся жители домов, которые находятся более чем на 20 улицах и в одном поселке. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Дзержинском и Советском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 16.00 электричество отрубят на ул. Александрова, 163-219, 210-242, ул. Левитана, 223, 227, ул. Платиновой, 2, 7, 9.

В Дзержинском районе коммунальные неудобства с 10.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Черноморской, 90-94, 85-89, ул. Ленской, 58, 41-53а, ул. Каспийскую, ул. Грузинскую, ул. Севостопольскую, ул. Двинскую.

В Советском районе с 9.00 до 14.00 обесточат ул. Мушкетова, 1а, 1-9, 2, 2а, 4-22, 4а, 17-39, 24а, 26-36, ул. Транспортную, 3, 4, 9,38-64, 41-89, 47а, 62а, 64а, 64б, 64д, 66-70, 67а, 68а, 69а, ул. Абоянскую, 1, 2, 3, 4, ул. Фомина, 1-15, 2, 6, 7а, 8, 8а, ул. Школьную, 1-5, 2-8, 8а, 10, 12, ул. Колхозную, 1-13, 2-12, 2г, 12а, 14-18, ул. ЛЗС, 1, 2/1, 2-24, 3, 7, 9, 13, ул. Палиашвили, 1-99, 1а, 2-68, 18а, 74-150, 88а, 88б, 90а, 101-131, 132а, 133а, 135-205, 138а, 144а, 181б, ул. Овсяную, 3, ул. Совхозную, 2-10, 2а, 3, ул. Песчаную, 1г, 1б, 3, 5, 7а, ул. Ольховскую, 1-11, 4, пер. Ольховский, 2-6, ул. Кирова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5. С 15.00 до 17.00 электричество отключат дома в поселке Кирпичном, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14а, 16-22, 15-27, 26, 27а, 32, 32а, 32б, 34б, 34, 38, 38а, 40б, 42б, 44б, 44г, 46-54, 46а, 46б, 50а, 54а.