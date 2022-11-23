На трассы Волгоградской области готовы выйти 522 единицы спецтехники

Фото: пресс-служба АВО.

В ближайшее время в Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий. В северных районах 23 ноября бушует низовая метель, что серьезно осложняет видимость на дорогах. На обработку региональных трасс готовы выйти 522 единицы техники. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, в случае необходимости спецмашины оперативно обработают магистрали песко-соляной смесью. Дорожники готовы к работе в любое время суток.

- Механизированный парк укомплектован КДМ, погрузчиками, роторами, автогрейдерами, бульдозерами, тяжелыми тракторами. Могут быть задействованы два снегоболотохода «Бобр», вездеход «ТРЭКОЛ», - отметили в обладминистрации.

Также на случай нештатной ситуации к работам в отдаленных населенных пунктах привлекут 28 фермерских хозяйств. Сейчас же на трассах спокойно, дорожная обстановка под контролем. В Новониколаевском районе, где идет мокрый снег, дороги обрабатывают 4 единицы техники. На Р-22 дежурят еще 6 машин.