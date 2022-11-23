На «Волгоград Арене» обсуждают вопросы российской экономики и промышленности

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде открылся 22-й по счету межрегиональный форум «ПромЭнергоВолга2022». В нем принимают участие делегации Совета Федерации, минпромторга, минэкономразвития, минтруда, депутаты Госдумы, представители различных субъектов России и предприятий. На мероприятии обсуждаются вопросы экономики, промышленности и энергетики страны. В этом году форум «ПромЭнергоВолга2022» принимает у себя «Волгоград Арена». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил на открытии, что свою продукцию продемонстрировали более ста предприятий из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

- Я рассчитываю на то, что мы обменяемся мнениями, найдем партнеров, друзей, с кем дальше будем реализовывать инвестпроекты в промышленно-энергетическом секторе, - отметил Андрей Бочаров.

Волгоградская область представила новые модели автобусов, пилотные модели легковых и грузовых автомобилей, промышленные краны и оборудование. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации региона. Участники форума также ознакомились с новыми марками стали, уникальными канатами, которые изготавливает волгоградская металлургия, коммунальной техникой, работающей на природном газе, современными светильниками.

Напомним, 23 ноября в Волгоградской области состоялось выездное совещание Совета Федерации, на котором обсуждалось обеспечение технологической и экономической безопасности России, развитие промышленного потенциала регионов.