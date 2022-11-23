Под Волгоградом суд отправил под стражу поджегшего дом с бывшей женой и детьми мужчину

Суд отправил под стражу подозреваемого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 ноября Фроловский райсуд отправил под стражу 53-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге дома, в котором от него прятались бывшая жена и маленькие дети. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, арест продлится минимум до 18 января.

Напомним, 16 ноября мужчина явился к домой экс-супруге и устроил скандал. Когда жена и дети убежали в дом и заперлись, он схватил канистру с бензином, облил жилище и поджег.

- Его противоправные действия были пресечены соседями. Потерпевшей причинен значительный материальный ущерб в размере 366 000 рублей, - уточнили в суде.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».