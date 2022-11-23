Представители регионального оператора по обращению с ТКО провели серию экоуроков в школе 129 Советского района

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Представители волгоградского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» провели целую серию экоуроков для учеников средней школы № 129 Советского района областного центра. Уроки, посвященные системе обращения с ТКО и их раздельному сбору на территории Волгоградской области, прошли для ребят 5-9 классов двух филиалов школы. Всего образовательным экоинтенсивом от регоператора было охвачено более 150 учеников школы.

Отметим, что такое активное сотрудничество с данной школой стало следствием семинара-практикума от природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», состоявшегося в октябре, где представители «Ситиматик-Волгоград» поделились опытом эколого-просветительской работы с педагогами образовательных и дошкольных учреждений региона и вызвали большую заинтересованность преподавателей на сотрудничество в этом направлении.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В ходе занятий в школе № 129 ребята узнали о системе обращения с отходами в целом, о реформе по обращению с отходами, научились различать типы отходов, как можно уменьшать количество мусора в повседневной жизни и как подготавливать полезные фракции отходов к передаче на переработку – освоили правило «трех С» - сполосни, сомни, сдай. Ребятам подробно разъяснили о поэтапно внедряемой в Волгограде двухконтейнерной системе сбора отходов с разделением на сухие и смешанные. На уроках был презентован эко-пункт «Вторматик», где за плату можно сдавать вторсырье. По традиции всем были вручены буклеты с подробной информацией об экопункте.

Полученные знания с ребятами-младшеклассниками закрепили с помощью магнитной игры – нужно было раскладывать различные типы отходов в синий и зеленый контейнеры. Для старшеклассников был проведен экоквиз – игра в формате командной викторины на тему «Экономика замкнутого цикла». Команда победителей получила подарки с символикой экопункта «Вторматик». Кроме того, совместно с региональным оператором в школе была объявлена акция «Бумажный бум» - соревнования между параллелями 1-11 классов по сбору макулатуры и ее сдаче во «Вторматик».

Напомним, что экологические уроки в школах «Ситиматик-Волгоград» практикует с 2020 года. В компании разработана образовательная программа «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»», методические материалы которой есть в свободном доступе на сайте 34.citymatic.ru. Ими можно пользоваться самостоятельно или сделать заявку регоператору на его проведение.