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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:19

Волгоградцы хотят зарабатывать от 35 тысяч рублей в месяц

При этом МРОТ в России в 2023 году ожидается чуть более 16 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцы хотят зарабатывать от 35 тысяч рублей в месяц

Волгоградцы хотят зарабатывать от 35 тысяч рублей в месяц

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты SuperJob выяснили, сколько в среднем хотят зарабатывать жители Волгограда. Согласно исследованию сервиса по поиску работы, горожане желают получать в месяц не менее 35 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали специалисты SuperJob. Это вдвое больше МРОТ, который как ожидается в 2023 году вырастет на 6,3% и

составит 16 242 рубля.

- В Волгограде средний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе равняется 35000, в апреле 2022 это значение в городе составляло 33400, в январе 2022 – 32900, а в ноябре 2020 – 30500, - отметили эксперты.

Но не только волгоградцы мечтают о хорошей зарплате. Так, жители столицы хотят получать 43500. Также в ТОП-3 вошли Владивосток (40900), Хабаровск (39900).