Метель осложнила видимость на трассах в Волгоградской области

На волгоградских трассах ухудшилась видимость. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области ухудшились погодные условия, которые осложнили ситуацию на дорогах. Водители сообщают о снижении видимости на трассе «Москва - Волгоград» 23 ноября. На границе Новоаннинского и Михайловского районов бушует низовая метель, кроме того, лежит туман.

Ранее об ухудшении погоды в Волгоградской области предупредил региональный Главк МЧС. В среду в районах дожди могут переходить в мокрый снег. Местами возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. К ночи температура воздуха опуститься до ноля градусов.