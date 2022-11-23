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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:12

Метель осложнила видимость на трассах в Волгоградской области

Видимость ухудшилась на севере региона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На волгоградских трассах ухудшилась видимость. Фото: Архив "КП".

На волгоградских трассах ухудшилась видимость. Фото: Архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области ухудшились погодные условия, которые осложнили ситуацию на дорогах. Водители сообщают о снижении видимости на трассе «Москва - Волгоград» 23 ноября. На границе Новоаннинского и Михайловского районов бушует низовая метель, кроме того, лежит туман.

Ранее об ухудшении погоды в Волгоградской области предупредил региональный Главк МЧС. В среду в районах дожди могут переходить в мокрый снег. Местами возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. К ночи температура воздуха опуститься до ноля градусов.