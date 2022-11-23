Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 11:51

Волгоградцев зовут на ярмарку за фруктовыми чипсами и крафтовым сыром

24 ноября в Волгограде пройдет ярмарка «Дары родного края»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Обещают, что цены на ярмарке будут доступными

Обещают, что цены на ярмарке будут доступными

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сельхозпроизводители Волгоградской области представят свою продукцию на ярмарке «Дары родного края». Она откроется в Волгограде в аграрном университете 24 ноября в 9.00. Горожане смогут попробовать и купить продукты, изготовленные фермерами из 20-ти районов региона, а также волгоградцев угостят шашлыком. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

На ярмарке будут представлены чипсы и фруктовая пастила из груши, клубники, дыни, вяленые томаты и сливы, снеки и цукаты из фруктов. Фермеры представят крафтовые сыры, мраморную говядину и мясные деликатесы, молочную продукцию. Волгоградцы смогут выбрать целебные сафлоровое и амарантовое масла, мед, чай, лечебный бальзам, разносолы и соления. Сельхозпроизводители предложат на ярмарке консервы, рыбу, выпечку и овощи.

- Горожане смогут не только приобрести качественную продукцию по доступным ценам, но и продегустировать понравившийся продукт волгоградской глубинки, - отметили в региональной администрации.