Волгоградцев зовут на ярмарку за фруктовыми чипсами и крафтовым сыром

Обещают, что цены на ярмарке будут доступными Фото: Мария ЛЕНЦ

Сельхозпроизводители Волгоградской области представят свою продукцию на ярмарке «Дары родного края». Она откроется в Волгограде в аграрном университете 24 ноября в 9.00. Горожане смогут попробовать и купить продукты, изготовленные фермерами из 20-ти районов региона, а также волгоградцев угостят шашлыком. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

На ярмарке будут представлены чипсы и фруктовая пастила из груши, клубники, дыни, вяленые томаты и сливы, снеки и цукаты из фруктов. Фермеры представят крафтовые сыры, мраморную говядину и мясные деликатесы, молочную продукцию. Волгоградцы смогут выбрать целебные сафлоровое и амарантовое масла, мед, чай, лечебный бальзам, разносолы и соления. Сельхозпроизводители предложат на ярмарке консервы, рыбу, выпечку и овощи.

- Горожане смогут не только приобрести качественную продукцию по доступным ценам, но и продегустировать понравившийся продукт волгоградской глубинки, - отметили в региональной администрации.