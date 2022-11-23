В Волгограде пожарные эвакуировали педколледж

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Волгограде регулярно эвакуируют школы, садики, администрации, суды, торговые центры и прочие учреждения, ссылаясь на анонимные сообщения о минировании. Накануне в здании Волгоградского социально-педагогического колледжа тоже зазвучала пожарная сигнализация, а всех сотрудников и учащихся попросили на выход. В МЧС заявили, что это была учебная тренировка. Чтобы в случае реального пожара все действовали четко и быстро.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, им успешно удалось освежить у студентов навыки действия при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Все благополучно покинули здание в необходимое для этого время и переместились в безопасную зону. Руководство колледжа проверило по списку, что никто из ребят не спрятался во время эвакуации под партой или в туалете. После чего инспекторы повели со студентами беседы для профилактики – объяснили, как самим случайно не устроить пожар в здании.

В МЧС также добавили, что ответственные за пожарную безопасность в учебном заведении сотрудники регулярно проходят инструктаж и обучение. Они должны начать действовать еще до приезда пожарных, если в колледже вдруг сработала сигнализация.