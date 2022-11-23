В Волгоградской области двух воровок Риту и Зиту осудили за кражи из «Покупочки» и «Магнита»

Суд наказал воровок условным сроком Фото: Алексей ФОКИН

Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор двум жительницам Михайловки, которые неоднократно совершали кражи в магазинах «Магнит» и «Покупочка». В январе и феврале этого года Рита и Зита, именно так зовут воровок, воровали различные товары с полок сетевых точек

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, кражи совершались в сетевых магазинах в Новоаннинске и Даниловке. Женщины похищали шампуни, колготки, дезодоранты и продукты. Материальный ущерб магазинам составил 40 тысяч рублей.

Женщины полностью признал вину и раскаялись в воровстве. До вынесения приговора они возместили ущерб, которые причинили сетям.

- Зите назначено наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года, Рите – в виде двух лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - отметили в пресс-службе судов.

Решение суда не вступило в силу, его можно обжаловать.