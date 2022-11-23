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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:30

Снег, дожди и грозы с юга надвигаются на Волгоградскую область 23 ноября

Гидрометцентр России и МЧС обещают волгоградцам мокрый снег сегодня днем
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Сырость на улице пока не закончится.

Сырость на улице пока не закончится.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Синоптики пообещали волгоградцам кучу неприятных погодных явлений в среду, 23 ноября. По прогнозу Гидрометцентра России, в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае сегодня следует ждать сильных осадков в виде дождя и мокрого снега. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в нашем регионе осадки все же будут умеренные, днем переходящие в мокрый снег. Затронет такая погода несколько районов области. В течение дня сохранится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

При этом сегодня днем в регионе будет еще достаточно тепло: +5...+10º. Во второй половине дня похолодает до +1...+6º. В Волгограде не обещают сильных осадков. А в четверг похолодает до нулевой температуры ночью, днем будет максимум +4.