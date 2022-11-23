Совет Федерации проводит выездное совещание в Волгоградской области

Совещание проводит заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Фото: Администрация Волгоградской области.

23 ноября в Волгоградскую область с официальным визитом прибыла делегация Совета Федерации для проведения выездного совещания. На нем обсуждаются вопросы обеспечения технологической и экономической безопасности России, развитие промышленного потенциала регионов. В заседании принимают участие заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сенаторы, депутаты Государственной и областной дум, руководство минпромторга, минэкономразвития, минтруда, представители крупных предприятий страны. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации региона.

Андрей Яцкин во время совещания рассказал, что мероприятие проходит по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. А Волгоградская область стала неслучайно местом проведения.

- Волгоградская область входит в тройку промышленных лидеров ЮФО. Промышленность региона представляет собой многоотраслевой комплекс, который обладает потенциалом для создания производств, направленных на обеспечение технологического суверенитета страны, - отметил первый заместитель председателя Совета Федерации.

Во время дискуссии обсуждаются аспекты законодательства, которые направлены на поддержку развития промышленности в регионах страны, а также повышение инвестиционной активности всех субъектов России в нынешних экономических реалиях. Уделено внимание обеспечению социальных гарантий. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что в Волгоградской области по итогам десяти месяцев года макроэкономические показатели имеют устойчивый рост.

- Если еще в начале 2022 года мы говорили, что кризис - это не только проблемы, но и всегда новые возможности, то сегодня промышленные предприятия готовы делиться опытом, как эти возможности находить и продолжать успешно развиваться, - подчеркнул глава Волгоградской области.