Под Волгоградом трое рыбаков перевернулись на лодке, двое утонули

СК организовал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткой трагедий закончилась рыбалка на Дону в Городищенском районе в ночь на 23 ноября. Лодка с тремя мужчинами перевернулась - двое рыбаков утонули, третьему чудом удалось доплыть до берега и спастись. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту организована проверка.

ЧП произошло в 300 метрах от хутора Песковатка, куда товарищи отправились на рыбалку. Мужчины выпили. Когда лодка внезапно опрокинулась, двое захлебнулись. Предположительно погибли мужчины 38 и 46 лет. Их 44-летний приятель доплыл до берега.

- О произошедшем мужчина сообщил сотрудникам МЧС, которые в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело мужчины 46 лет без повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти - асфиксия в результате утопления. Поиски еще одного мужчины продолжаются, - добавили в региональном следкоме.