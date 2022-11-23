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НовостиПолитика23 ноября 2022 9:23

Призывники приступили к начальной военной подготовке в Волгоградской области

Новобранцы на первоначальном этапе обучаются отдельно от личного состава
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Южный военный округ

Фото: Южный военный округ

Первые новобранцы осеннего призыва мотострелкового соединения ЮВО приступили к начальной военной подготовке в Волгоградской области. На первом этапе обучение проходит отдельно от личного состава. Это улучшает адаптацию новобранцев к условиям военной службы, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

Вместе с начальной военной подготовкой с новобранцами работают психологи, также они проходят медицинское обследование, чтобы распределить по подразделениям и назначить на воинские должности. Общевойсковая подготовка выстроена так, чтобы к предстоящим слаживаниям отделений, взводов и тактическим учениям молодые военнослужащие имели необходимый багаж знаний для выполнения боевых задач.