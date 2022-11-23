В Волгограде за 247 млн построят проезды и коммунальные сети вокруг будущего технопарка

Технопарк построят в пойме реки Царицы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде готовятся к масштабному благоустройству следующей очереди поймы реки Царицы – от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Напомним, горожанам уже сообщали, что скоро там появятся теннисные корты, тутовая роща и волгоградская «силиконовая долина». А именно технопарк от «Сколково». Строить его будет «Пересвет Юг», а строительство внутренних проездов и инфраструктуры ляжет на городской бюджет. Муниципальное учреждение «Комдорстрой» уже за счет бюджетных средств заказывает проектную документацию, инженерные изыскания и строительство внутренних проездов к технопарку «Сколково» в Ворошиловском районе Волгограда. Начальная цена контракта – 247 миллионов рублей.

За эти день подрядчик должен спроектировать и построить (учитывая сложный рельеф местности – только после инженерных изысканий) дорогу в 3,5 метра шириной. Для нее проложить ливневую канализацию и сети освещения. Прилегающую к дороге территорию тоже благоустроят за счет бюджета: сделают полив, посадят деревья и газон, установят парковую мебель, обустроят парковки, тротуары и даже велодорожку. Проезд вокруг технопарка будет в виде кольца.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, деньги выделят в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда». Завершить строительство должны к 1 декабря 2024 года.

Напомним, проект преобразования этого участка поймы Царицы размером в 43 гектара готовил центр «ВЯЗ». Его центром станет технополис «Сколтеха» - он займет огромную площадь в 25 тысяч квадратных метров. Разработчики проекта обещают, что он благодаря архитектурным решениям будет незаметным – его хотят врезать в рельеф и сделать зеленую кровлю.